İzmir'de 100 milyon liralık kaçak ve sahte ürün ele geçirildi

İzmir'de son iki hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 100 milyon lira olan toplam 105 ton kaçak ve sahte ürün ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda, 11 bin 137 paket kaçak sigara, bin 146 paket elektronik sigara, 47 milyon 526 bin 200 adet makaron, 1 milyon 689 bin 760 adet doldurulmuş sigara, 9 bin 251 paket nargile tütünü, bin 158 paket pipo tütünü, 6 bin 565 adet puro, 68 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 108 paket sigara sarma kağıdı, 2 bin 786 adet sigara filtresi, 222 şişe kaçak sahte içki, 261 litre açık içki, 72 ton etil alkol ve 516 adet içki aroması ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte ve kaçak ürünlerin toplam 105 ton, engellenen kamu zararının ise 100 milyon lira olduğu öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa