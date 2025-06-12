İzmir'de 10 Milyon Liralık Kaçak Alkol Operasyonu: 4 Gözaltı

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İzmir Menemen'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı alkol üretim tesisi olan bir adreste 10 milyon TL değerinde etil alkol ve malzeme ele geçirildi. Operasyon sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı.

10 milyon liralık kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı

İZMİR - İzmir'de yasa dışı kaçak alkol üretim ve arıtma tesisi olduğu belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan etil alkol ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Menemen ilçesinde yasa dışı kaçak alkol üretimi yapan bir tesise, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 35 bin 740 litre etil alkol, sanayi tipi arıtma makinesi, çeşitli kapasitede plastik tanklar, forklift, transpalet, sıvı pompaları, 9 bin 500 adet 5 litrelik plastik bidon ve çok sayıda ambalaj malzemesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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