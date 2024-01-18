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İzmir'de 1 Milyon Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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İtalya'dan İzmir'in Çeşme Limanı'na getirilen bir tırda yapılan polis operasyonunda 1 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraların piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olarak belirlendi.

İtalya'dan İzmir'in Çeşme Limanı'na getirildiği belirlenen tıra yapılan polis operasyonunda, 1 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İtalya'dan İzmir'in Çeşme Limanı'na getirilen bir tırda kaçak sigara olduğu bilgisini edinen Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, operasyonun düğmesine bastı. Ekipler tarafından tırda yapılan aramalarda 1 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu öğrenilen sigaralara ve tıra ekipler tarafından el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtalya Çeşme İzmir İzmir Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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