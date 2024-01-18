İzmir'de 1 Milyon Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

İtalya'dan İzmir'in Çeşme Limanı'na getirildiği belirlenen tıra yapılan polis operasyonunda, 1 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İtalya'dan İzmir'in Çeşme Limanı'na getirilen bir tırda kaçak sigara olduğu bilgisini edinen Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, operasyonun düğmesine bastı. Ekipler tarafından tırda yapılan aramalarda 1 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu öğrenilen sigaralara ve tıra ekipler tarafından el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR