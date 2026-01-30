Haberler

İzmir'deki 1 milyon 500 bin TL'lik hırsızlığın 4 şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Güncelleme:
İzmir'de meydana gelen evden hırsızlık olayında toplam zararın 1.5 milyon TL olduğu belirtilirken, 4 şüpheli Eskişehir'de yakalandı. Şüpheliler İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'de gerçekleşen 1 milyon 500 bin TL değerindeki hırsızlık olayının 4 şüphelisi Eskişehir'de yakalandı.

İzmir'de meydana gelen "evden hırsızlık" olayı ile ilgili olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam maddi zararın 1 milyon 500 bin TL ve şüphelilerin M.I., D.B.,S.I ve K.K. isimli şahısların olduğu Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. 2'si kadın 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğünce adreslerinde yakalandı. Şüpheliler gerekli işlemlerin tesisi için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
