İzmir'deki 1 milyon 500 bin TL'lik hırsızlığın 4 şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

İzmir'de gerçekleşen 1 milyon 500 bin TL değerindeki hırsızlık olayının 4 şüphelisi Eskişehir'de yakalandı.

İzmir'de meydana gelen "evden hırsızlık" olayı ile ilgili olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam maddi zararın 1 milyon 500 bin TL ve şüphelilerin M.I., D.B.,S.I ve K.K. isimli şahısların olduğu Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. 2'si kadın 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğünce adreslerinde yakalandı. Şüpheliler gerekli işlemlerin tesisi için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR