İzmir Çevreyolu'nda Tır Yangını Ormanı Alev Alev Yakti

İzmir Çevreyolu'nda yanan bir tırdan çıkan alevler ormanlık alanı tutuşturdu. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yangın, saat 16.54'te Bornova-Buca Çevreyolu'nda meydana geldi. Çevreyolunda yanan bir tırdan çıkan alevler ormanlık alana sıçradı. Yangına İzmir Bölge Müdürlüğü 4 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal ile müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR