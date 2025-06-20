İzmir Çevreyolu'nda Tır Yangını Ormanı Alev Alev Yakti
İzmir Çevreyolu'ndaki bir tırın yangını ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
İzmir Çevreyolu'nda yanan bir tırdan çıkan alevler ormanlık alanı tutuşturdu. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları başlatıldı.
Yangın, saat 16.54'te Bornova-Buca Çevreyolu'nda meydana geldi. Çevreyolunda yanan bir tırdan çıkan alevler ormanlık alana sıçradı. Yangına İzmir Bölge Müdürlüğü 4 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal ile müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa