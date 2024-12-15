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İzmir Çeşme'de Kayalıktan Düşen Avcı Kurtarıldı

İzmir Çeşme'de Kayalıktan Düşen Avcı Kurtarıldı
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Çeşme ilçesinde avcılık yaparken kayalıklardan düşen ve yaralanan bir vatandaş, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, deniz yoluyla hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, sarp kayalıkta avcılık yaparken düşen ve ayağından yaralanan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'ndeki sarp kayalık arazide avcılık yapan bir kişi, kayalıktan düşerek sol bacağından yaralandı. Durumun 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirilmesi sonucu olay yerine gelen ekipler, araçla ulaşımın olmadığı bölgeden yaralıyı sedyeyle 200 metre aşağıdaki deniz kenarına indirdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle deniz yoluyla yakınlardaki bir limana taşınan yaralı vatandaş, burada sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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