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İzmir Çeşme'de 56 Uyuşturucu Operasyonu: 100 Şüpheliye İşlem Yapıldı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 56 uyuşturucu operasyonunda 100 şüpheliye işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda tutuklamalar ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve para ile mücadele sürecek.

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 56 uyuşturucu operasyonunda 100 şüpheliye işlem yapıldı.

Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaz döneminde ilçede torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. İlçe genelinde gerçekleştirilen 56 ayrı operasyonda 100 şüpheliye işlem yapıldı.

Operasyonlar sonucunda, 27 şüpheli tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Satışa hazır hale getirilen çeşitli uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen yüklü miktarda para da ele geçirildi.

Polis ekiplerinin uyuşturucuya karşı mücadelesi ve sokak satıcılarına yönelik operasyonların ise süreceği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Polis Çeşme izmir

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