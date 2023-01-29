İzmir Büyükşehir Belediyesi adını kullanarak dolandırıcılık

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin isimlerini kullanarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine bir yenisi daha eklendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin isimlerini kullanarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Kimliği belirsiz bazı kişilerin, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini üst düzey belediye yöneticisi olarak tanıttıktan sonra yardım kampanyası için destek talebinde bulundukları öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin ismini kullanarak telefonla ulaştıkları İzmirlilerden, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım maksadıyla yürütülen kampanyaya destek talebinde bulunan bazı kişilerin, hazırladıkları gıda kolisi başına 600 TL nakit talebinde bulunduğu tespit edildi. Benzer dolandırıcılık girişimcilerinin geçmişte de görüldüğünü hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, belediye adına arayarak maddi beklenti dile getiren kişilere itibar edilmemesi ve bu tür durumların doğrudan emniyete bildirilmesi gerektiğini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu tarz maddi destek talebinde bulunanlara itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu ve destek vermek isteyenlerin "berekethareketi.izmir.bel.tr" adresine başvurmaları gerektiği hatırlatıldı. - İZMİR