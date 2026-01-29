İzmir'de çıkan yangında down sendromlu çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde bir evde çıkan yangında, down sendromlu 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yangın, Buca ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın giriş katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede, evde bulunan down sendromlu Eymen A.Ç.'nin (11) hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anne Emine Ç.'nin, yangının oğlunun çakmakla oynaması sonucu çıktığını ve alevlerin büyümesi üzerine diğer çocuğuyla dışarı çıkmak zorunda kaldığını belirttiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.