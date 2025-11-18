İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 974 Hap Ele Geçirildi
İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.D. isimli şüphelinin evinde yapılan operasyonda 974 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan H.D., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR
