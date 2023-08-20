İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramada uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.