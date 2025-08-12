İzmir Buca'da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

İzmir Buca'da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor
İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgar nedeniyle alevler hızla yayıldı. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde bugün akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan 4 uçak ve 6 helikopterle, karadan da arazözlerle müdahale sürüyor.

Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa zamanda çevreye yayıldı. Yangına havadan 4 uçak ve 6 helikopterle, karadan da 17 arazöz, iş makineleri ve 99 personelle müdahale sürüyor.

Yangının yerleşim yerine ulaşmaması için ekipler büyük çaba sarf ediyor. - İZMİR

