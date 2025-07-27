İzmir Buca'da Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

İzmir Buca'da Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, 4 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda itfaiye ekibiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Buca ilçesi Şahin Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edildi. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler seferber olurken, yoğun müdahale sonucu yangın yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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