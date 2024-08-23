İzmir Buca'da Hırsızlık Zanlısı ve Silah Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

İzmir Buca'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, hırsızlık suçundan 23 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan zanlı ve silah ticareti yapan bir kişi kıskıvrak yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan 23 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan U.Ç. ve silah ticareti yapan Ş.E.'nin izini sürdü. İki şüpheli de belirlenen adreslerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Silah ticareti yaptığı belirlenen zanlının adresinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 80 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.Ç. ve Ş.E., emniyete götürüldü. - İZMİR