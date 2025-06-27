İzmir Bornova'da Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

İzmir Bornova'da Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova ilçesinde bir ziraat arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sirayet etti. Yangına 2 uçak, 9 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal ve 3 dozerle müdahale ediliyor.

İzmir'in Bornova ilçesindeki ziraat arazisinde başlayan daha sonra ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.20 sıralarında Bornova ilçesi Yakaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ziraat arazisinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı; 2 uçak, 9 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin havadan ve karadan sürdüğü belirtilirken yangının ormanlık alana da sirayet ettiği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu

Beckham hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk fotoğraf geldi
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.