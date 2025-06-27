İzmir Bornova'da Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
Bornova ilçesinde bir ziraat arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sirayet etti. Yangına 2 uçak, 9 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal ve 3 dozerle müdahale ediliyor.
İzmir'in Bornova ilçesindeki ziraat arazisinde başlayan daha sonra ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 14.20 sıralarında Bornova ilçesi Yakaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ziraat arazisinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı; 2 uçak, 9 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin havadan ve karadan sürdüğü belirtilirken yangının ormanlık alana da sirayet ettiği ifade edildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa