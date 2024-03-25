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İzmir Bornova'da Öğrenci Şakalaşması Sonucu Yaralama

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İzmir Bornova'da bulunan mesleki eğitim merkezinde, bir öğrenci şakalaştıkları esnada kazara arkadaşını yaraladı. Hafif şekilde yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bornova Mesleki Eğitim Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, E.F. ve E.A. arasındaki şakalaşma esnasında, E.A. elinde bulunan bıçakla kazara arkadaşı E.F.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan E.F. ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili her iki öğrencinin de ifadesine başvurdu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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