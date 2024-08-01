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İzmir Bornova'da Fabrika Yangını: 3 Fabrika ve 5 Araç Zarar Gördü

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İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen yangında, 3 ayrı fabrika ve 5 araç zarar gördü. Helikopter ve itfaiye araçlarının müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde paletlerde çıkan yangın, 3 ayrı fabrika ve 5 araca zarar verdi. Helikopter ve itfaiye araçlarının müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Bornova ilçesi Işıkkent Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ayrı fabrikanın bulunduğu alandaki paletlerde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese helikopter, onlarca itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi. Bölgede park halinde bulunan 5 araca da sıçrayan alevler, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, 3 fabrikanın ve 5 aracın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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