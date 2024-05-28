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İzmir Aliağa Limanı'nda Kaçak Akaryakıt Operasyonu

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İzmir Aliağa Limanı'na gelen bir kuru yük gemisine operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ticaret Bakanlığına bağlı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda ele geçirilen kaçak akaryakıtın piyasa değeri tespit edildi.

İzmir Aliağa Limanı'na gelen bir kuru yük gemisine operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığına bağlı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince, denizlerde kaçakçılığı önlemeye yönelik yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Ekiplerce yapılan risk analizi sonucu İzmir Aliağa Limanı'na gelen bir kuru yük gemisi takibe alınarak kuvvetli şüphe üzerine ölçüm sistemine yönlendirildi. Yapılan ölçüm sonucunda gemide beyan harici 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 1 milyon 500 bin lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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