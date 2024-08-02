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İzmir Aliağa'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz ile yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangında söndürme çalışmalarının iyi yönde gittiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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