İzmir Aliağa'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangında söndürme çalışmalarının iyi yönde gittiği öğrenildi. - İZMİR