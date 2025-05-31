İzmir Aliağa'da Orman Yangını: Ekipler Söndürme Çalışmalarına Başladı

İzmir Aliağa'da Orman Yangını: Ekipler Söndürme Çalışmalarına Başladı
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle alevlerin sanayi bölgesine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 17.20 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin farkedilmesi ile birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına başladı. Havadan 1 uçak ve 7 helikopter ile karadan da 20 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozerle birlikte ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışıyor. Bölgede rüzgarın etkili olduğu, alevlerin sanayi bölgesine yaklaşmaması için ekiplerin büyük çaba harcağı bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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