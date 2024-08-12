İzmir Aliağa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Yangın, saat 14.30'da ilçeye bağlı Nemport Limanı'nda bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR