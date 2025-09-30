Haberler

İzmir Aliağa'da Çelik Konstrüksiyon Fabrikasında Yangın

İzmir Aliağa'da Çelik Konstrüksiyon Fabrikasında Yangın
İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir çelik konstrüksiyon fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrikada maddi hasar oluştu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir çelik konstrüksiyon fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, Rıfat Demirli Caddesi'nde bulunan Micha Galvanizli Çelik Konstrüksiyon Fabrikası'nda meydana geldi. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar bir çok noktadan görülürken, alevler itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangında fabrikada maddi hasar meydana gelirken soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
