İzmir Aliağa'da Çelik Konstrüksiyon Fabrikasında Yangın

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir çelik konstrüksiyon fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, Rıfat Demirli Caddesi'nde bulunan Micha Galvanizli Çelik Konstrüksiyon Fabrikası'nda meydana geldi. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar bir çok noktadan görülürken, alevler itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangında fabrikada maddi hasar meydana gelirken soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR