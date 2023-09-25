İzmir Adliyesi Karşısındaki Lokantada Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Ağır Yaralı

İzmir Adliyesi karşısındaki bir lokantada çıkan silahlı çatışmada yaralanan dört kişiden biri yaşamını yitirdi. Üç yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Beş kişi gözaltına alındı.

İzmir Adliyesi karşısındaki bir lokantada çıkan silahlı çatışmada yaralanan dört kişiden biri yaşamını yitirdi. Üç yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Beş kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, Bayraklı Adliyesi'nin karşısındaki bir lokantada, bugün öğlen saatlerinde çıkan çatışmada yaralanan dört kişiden biri yaşamını yitirdi. Çatışmada yaralanan üç kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Beş kişi, silahlı çatışmaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.