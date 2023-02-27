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İzmir açıklarında korkutan deprem

3. Sayfa Haberleri

Ege Denizi'nde İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde Foça'ya 4.87 kilometre uzaklıkta saat 21.22'de yerin 14.5 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, Foça ilçesinde bulunan vatandaşlar panikle sokağa çıktı. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ege Denizi İzmir AFAD 3. Sayfa Yerel Haberler

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