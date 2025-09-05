İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu: 137 Kişi Kurtarıldı veya Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta mahsur kalan 30 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 107 düzensiz göçmen ise yakalandı.

3 Eylül günü saat 09.30'da, Seferihisar ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bildirildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, aralarında 12 çocuğun da bulunduğu 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı gün Çeşme ilçesi açıklarında ise farklı saatlerde dört ayrı operasyon gerçekleştirildi. Saat 01.00'de TCSG-107, TCSG-24 ve KB-86 tarafından durdurulan lastik botta 1'i çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 03.30'da görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24) tarafından durdurulan bir başka lastik botta 39 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 05.50'de aynı bölgede yine TCSG-24 tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Toplamda 12'si çocuk 137 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ve yakalandığı operasyonların ardından göçmenler, iade işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR