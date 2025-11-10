Haberler

İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu
Güncelleme:
İzmir açıklarında meydana gelen iki ayrı düzensiz göçmen olayında 14 göçmen kurtarılırken, 35 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botlardaki göçmenlere yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

İzmir açıklarında meydana gelen iki ayrı düzensiz göçmen olayında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 14 göçmen kurtarılırken, 35 göçmen yakalandı.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, 8 Kasım günü saat 11.45 sıralarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı alındı. Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmasında, lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Aynı gün saat 21.00'de, İzmir'in Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-4, KB-4507) görevlendirildi. Ekipler, hareket halinde bulunan lastik botu durdurarak içerisindeki 16'sı çocuk olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kurtarılan ve yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
