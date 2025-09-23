İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisinde 42 düzensiz göçmen kurtarılırken, Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

21 Eylül saat 06.15'te Çeşme açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından durdurulan botta, aralarında 5 çocuk olmak üzere 42 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 11.00'de Seferihisar ilçesi açıklarında başka bir lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine TCSG-107 gemisi ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) görevlendirildi. Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen botta, aralarında 4 çocuk bulunan 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR