İzmir Açıklarında 85 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 73 Yakalandı

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 4 ayrı operasyonda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 85 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) önceki gün saat 06.20'de Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunan unsurlarınca geri itilen 48 düzensiz göçmeni kurtardı. Aynı gün saat 09.30'da Çeşme ilçesi açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Botları (TCSG-30, KB-118), can salı içerisinde geri itilen 37 düzensiz göçmeni güvenli şekilde kurtardı.

Yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik çalışmalarda ise saat 06.50'de Dikili ilçesi açıklarında hareket halindeki bir lastik bot Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-7) tarafından durduruldu. Ekipler, bottaki 44 düzensiz göçmeni yakaladı. Foça ilçesi açıklarında da saat 12.25'te Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan toplam 158 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR