İzmir açıklarında 77 göçmen kurtarılırken, 92 göçmen yakalandı - Haberler

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İzmir açıklarında 77 göçmen kurtarılırken, 92 göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir açıklarında 77 göçmen kurtarılırken, 92 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 92 düzensiz göçmen de yakalandı.

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 92 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 11 Temmuz günü saat 00.15 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 12 Temmuz günü saat 21.50 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bottaki 28 düzensiz göçmen yakalanırken, 13 Temmuz günü saat 05.45 sıralarında yine Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu Morod-10 tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen lastik bottaki 22 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 14 Temmuz günü saat 01.40 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu Morod-12 tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen lastik bot içerisindeki 42 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı. Ekipler, 15 Temmuz'da Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot ve can salı içerisindeki 57 düzensiz göçmeni de kurtardı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Karaburun İzmir 3. Sayfa Haberler

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