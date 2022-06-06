İzmir açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

İzmir açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 62 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 62 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 62 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa