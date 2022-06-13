İzmir açıklarında 6 göçmen kurtarıldı - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Haziran saat 15.55 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı içerisindeki 6 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (KB-4319) tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (Akın Küçükkurt/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Dikili İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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