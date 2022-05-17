İzmir açıklarında 52 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik botlar içerisinden toplam 52 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı yakalandı.

Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, 16 Mayıs saat 06.40 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler 5 dakika sonra ise yine Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Öte yandan lastik botta, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs da ekipler tarafından yakalandı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan Türk vatandaşı gözaltına alındı.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa