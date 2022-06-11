İzmir açıklarında 44 göçmen kurtarıldı - Haberler

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İzmir açıklarında 44 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir açıklarında 44 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Haziran saat 01.45 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı içerisindeki 11 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 10 Haziran saat 00.45 sıralarında ise, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan İzmir 3. Sayfa Haberler

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