İzmir açıklarında 43 göçmen kurtarıldı İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 43 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 43 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Haziran saat 17.30 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında iki can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salı içerisindeki toplam 43 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (Muhammet İsa Atagöz - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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