İzmir açıklarında 32 göçmen kurtarıldı İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 32 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 32 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Haziran saat 07.40 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (Akın Küçükkurt/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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