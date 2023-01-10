İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında, 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında, 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi. Ekipler, 29 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kaynak: AA / 3. Sayfa Aliağa Çeşme İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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