İzmir açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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İzmir açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Mayıs saat 04.55 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan, Çeşme, İzmir, Türk, 3. Sayfa, Haberler

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