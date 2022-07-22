İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı, 67 göçmen kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı, 67 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı, 67 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 67 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 67 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Temmuz günü saat 04.45 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu TCSG-907 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, 22 Temmuz günü saat 03.55 sıralarında ise Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bottaki 67 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu TCSG-81 tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title