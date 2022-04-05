İzmir açıklarında 168 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı - Haberler

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İzmir açıklarında 168 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir açıklarında 168 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinden yurt dışına yasak yollarla kaçmaya çalışan 168 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

SEFERİHİSAR, İZMİR (İHA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinden yurt dışına yasak yollarla kaçmaya çalışan 168 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 4 Nisan saat 02.15 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinden hareket eden balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarının üzerine harekete geçti. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 168 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakaladı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

İzmir açıklarında 168 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Seferihisar, İtalya, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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