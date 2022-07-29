İzmir açıklarında 132 düzensiz göçmen kurtarıldı, 89 göçmen yakalandı İzmir'in Foça, Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 132 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 89 göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. İzmir'in Foça, Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 132 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 89 göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 26-27 Temmuz tarihlerinde farklı saatlerde Foça ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplamda 132 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı tarihlerinde Seferihisar ilçesi açıklarında saat 02.10'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen özel tekne içerisindeki 57 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile Dikili ilçesi açıklarında saat 14.25'te lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Çeşme İzmir 3. Sayfa Haberler

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