İzmir açıklarında 108 göçmen kurtarıldı

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme, Menderes ve Foça ilçeleri açıklarında 108 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 31 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Nisan günü saat 01.10 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 22 Nisan'da saat 02.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, 22 Nisan günü saat 01.30 sıralarında Foça ilçesi açıklarında

içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 22 Nisan günü saat 18.15 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 24 Nisan günü saat 00.20 sıralarında Foça ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa