İzmir açıklarında 104 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 104 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 104 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Temmuz saat 10.15 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında 1 lastik bot ve 3 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 1 lastik bot ve 3 can salı içerisindeki toplam 104 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (Ali İhsan Çiftçi /İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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