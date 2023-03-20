İzmir açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 46 düzensiz göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 46 düzensiz göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 46 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ve Selçuk ilçeleri açıklarında lastik botların motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan toplam 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan hareketli lastik bottaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.