İzmir 3. sayfa: İzmir'i ikinci kez sağanak vurdu 3. Sayfa Haberleri İzmir habere göre İzmir'in Bornova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle kısa sürede yollar ve sokaklar göle döndü. İzmir'in Bornova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle kısa sürede yollar ve sokaklar göle döndü. Araçlar caddelerden geçerken ilerlemekte sıkıntı çekti. İzmir'in özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde sağanak yağışın dün etkili olmasının ardından bugün de kısa süreli sağanak yağmur yağdı. Bornova'nın Pınarbaşı semtinde sağanak yağış sebebiyle kısa sürede yollar ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar suyla dolu sokaklarda geçmekte zorluk çekerken, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Sağanak yağmurun yarına kadar ara ara etkili olması bekleniyor. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İzmir 3. Sayfa Haberler

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