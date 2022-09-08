İzmir 3. sayfa haberleri: Tire'de kamyon şarampole devrildi; sürücü ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri İzmir haber... İzmir'in Tire ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyon ters döndü. İzmir'in Tire ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyon ters döndü. Kazada kamyon sürücüsü ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir - Ödemiş karayolu üzerinde Doyranlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ödemiş istikametine doğru gitmekte olan M.V. (25) yönetimindeki 35 AP 189 plakalı kamyon, yol üzerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, kazayı görenler 112 acil sağlık ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığını belirlenen sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler

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