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İzmir 3. sayfa haberleri | Kemalpaşa polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

3. Sayfa Haberleri

İzmir 3. sayfa haberleri | Kemalpaşa polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadele çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Sekiz Eylül Mahallesi'nde bulunan bir evin teras katında kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, dron ile evin terasında saksılara ekili kenevir olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin terasındaki saksılarda ekili halde 4 kök kenevir ele geçirdi. Adreste bulunan İ.A., İ.E.A. ve Ö.E. ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan, ilçe merkezindeki başka bir adreste de uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, ilçenin Soğukpınar Mahallesi Çelebiyaka mevkiinde bulunan adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evin bahçesinde ekili halde 3 kök kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili A.Ş.G. ve H.G. isimli şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kemalpaşa Hisarcık İzmir 3. Sayfa Haberler

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