İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'i yeniden şiddetli yağış vurdu

İzmir yerel 3. sayfa haberine göre İzmir'de etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde hayatı felç etti.

İzmir'de etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde hayatı felç etti.

İzmir genelinde ara ara 3 gündür devam eden sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Aniden başlayan yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Özelikle Karabağlar bölgesinde etkili olan yağış, dereleri taşırdı. Kent genelinde yağış devam ediyor. - İZMİR