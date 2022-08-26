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İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'i yeniden şiddetli yağış vurdu

3. Sayfa Haberleri

İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'i yeniden şiddetli yağış vurdu

İzmir yerel 3. sayfa haberine göre İzmir'de etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde hayatı felç etti.

İzmir'de etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde hayatı felç etti.

İzmir genelinde ara ara 3 gündür devam eden sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Aniden başlayan yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Özelikle Karabağlar bölgesinde etkili olan yağış, dereleri taşırdı. Kent genelinde yağış devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler

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