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İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

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İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 17.15 sıralarında Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'nde bulunan Cennet Vadisi yakınlarında ormanlık alanda çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 2 helikopter ile havadan, 10 arazöz ile karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucunda kontrol altına alındı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler

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