İzmir haberleri | İzmir'de makilik alanda yangın 3. Sayfa Haberleri İzmir haberleri... İzmir'de makilik alanda yangın İzmir'in Foça ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'de makilik alanda yangın İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın öğle saatlerinde Foça Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında bulunan makilik arazide çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 10 arazöz ve 4 su tankeri ile karadan müdahaleye başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi 3. Sayfa Haberler

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