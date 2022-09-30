İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de 65 korsan otoparkçı yakalandı 3. Sayfa Haberleri İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde sivil trafik ekipleri tarafından tespit edilen 65 korsan otoparkçı gözaltına alındı. İzmir'in Konak ilçesinde sivil trafik ekipleri tarafından tespit edilen 65 korsan otoparkçı gözaltına alındı. 65 şüpheliye toplam 138 kez korsan otoparkçılık yapmaktan adli işlem uygulandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, özellikle Konak ilçesinde vatandaşların sıklıkla şikayet ettikleri korsan otopark konusuyla ilgili titiz çalışma yürütüyor. Çalışmalar dahilinde gerçekleşen denetimlerde ekipler, korsan otoparkçılık yaparak haksız kazanç elde etmek isteyen 65 şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilere 138 kez korsan otoparkçılık yapmaktan adli işlem uygulandı. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İzmir 3. Sayfa Haberler

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